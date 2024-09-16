Türkiye SİHA pazarının lideri! İşte çarpıcı raporun sonucu

ABD merkezli bir araştırma kuruluşu, askeri insansız hava araçları küresel pazarına dair bir çalışma yayımladı. Çalışmada Türkiye, Çin ve İran'ın düşük maliyetli askeri insansız hava araçları geliştirerek pazardaki yükselişine dikkat çekildi. Silahlı İHA'ların başarıları Türkiye'yi liderliğe taşıdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Türkiye SİHA pazarının lideri! İşte çarpıcı raporun sonucu
Yayınlanma:

"Türkiye, 2021 itibarıyla dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu." tespiti, ABD merkezli bir araştırma kuruluşunun hazırladığı raporda yer aldı.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi, askeri insansız hava araçları küresel pazarına dair bir çalışma yayımladı.

Çalışmada, Türkiye, Çin ve İran'ın düşük maliyetli askeri insansız hava araçları geliştirerek pazardaki yükselişine dikkat çekildi.

Türkiye SİHA pazarının lideri! İşte çarpıcı raporun sonucu - Resim : 1

Rapordaki verilere göre, son 10 yılda küresel çapta askeri İHA satışları hızla arttı. Çin'in pazardaki payı 2014'te zirve yaptı, 2021'de Türkiye, Çin'i geride bıraktı.

2022'de 6 ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 satın aldı. Silahlı İHA'ların hızlı teslimat süreleri ve başarıları, Türkiye'yi liderliğe taşıdı.

2021'den bu yana Türkiye, küresel pazarda en büyük askeri İHA tedarikçisi... Rapora göre, Türkiye 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının da yüzde 65'ini yaptı.

Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Acı bilanço her geçen gün artıyorGazze'de can kaybı ne kadar oldu? Acı bilanço her geçen gün artıyorDünya
siha türkiye iha
Günün Manşetleri
"Vatan Partisi yükselen çağdaş dünyanın Türkiye'deki tek temsilcisi"
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı
Ücretli çalışan sayısında artış
İstanbul'da yağış etkili oldu
24 şehirde Siberağ-7 operasyonları
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Fransa'da festivalde PKK propagandası
Trump'a bir suikast girişimi iddiası
Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı
SİPER Ürün-2 test atışını başarıyla tamamladı
Çok Okunanlar
İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi
Bu alışkanlığınız varsa dikkat edin! Bu alışkanlığınız varsa dikkat edin!
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme