Türkiye ve Azerbaycan arasında Kardeşlik Forumu yapıldı

İstanbul'da Azerbaycan Gençlik Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Formu düzenlendi. Forumda Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlanma:

İstanbul, Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Forumu'na ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan Gençlik Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Forumu'nda konuşan, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade 2 ülke arasındaki ilişkilerinin dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Forumda konuşmacı olan Ulusal Kanal sunucusu Yeşim Eryılmaz, Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Eryılmaz, "Aslında Karabağ Zaferi'yle çok güçlenen bir Türk dünyası var ama çok yakınımızda KKTC var. Çok uzun zamandır Azerbaycan hükümetinin gösterdiği hassasiyeti çok uzun zamandır biliyoruz." dedi.

İki devlet, tek millet anlayışıyla düzenlenen forumda Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de selam gönderildi.

Forum konuşmacılara plaket takdiminin ardından sona erdi.

Polis memuru olmak isteyenlere müjdeli haber! Bakan Ali Yerlikaya duyurduPolis memuru olmak isteyenlere müjdeli haber! Bakan Ali Yerlikaya duyurduGündem
türkiye Azerbaycan
Günün Manşetleri
TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi
İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Uluslararası seviyede aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i yendi
Bakan Şimşek'ten asgari ücretle ilgili önemli açıklama
Vatan Partisi'nden "etki ajanlığı" kanun önerisi
Çok Okunanlar
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Polis memuru olmak isteyenlere müjde Polis memuru olmak isteyenlere müjde
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı Yeni elektrik sübvansiyonu kararı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!" "DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Ücretler hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı Ücretler hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı