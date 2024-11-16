Türkiye ve Azerbaycan arasında Kardeşlik Forumu yapıldı

İstanbul, Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Forumu'na ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan Gençlik Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Forumu'nda konuşan, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade 2 ülke arasındaki ilişkilerinin dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Forumda konuşmacı olan Ulusal Kanal sunucusu Yeşim Eryılmaz, Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Eryılmaz, "Aslında Karabağ Zaferi'yle çok güçlenen bir Türk dünyası var ama çok yakınımızda KKTC var. Çok uzun zamandır Azerbaycan hükümetinin gösterdiği hassasiyeti çok uzun zamandır biliyoruz." dedi.

İki devlet, tek millet anlayışıyla düzenlenen forumda Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de selam gönderildi.

Forum konuşmacılara plaket takdiminin ardından sona erdi.