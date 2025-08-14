Türkiye ve Gürcistan’dan ortak operasyon: 14 suçlu gözaltında

Türkiye ve Gürcistan İçişleri Bakanlıkları tarafından yürütülen ortak operasyon kapsamında, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan’da gözaltına alındı. Başkent Tiflis’te düzenlenen basın toplantısında Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri operasyonun detaylarını paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Türkiye ve Gürcistan’dan ortak operasyon: 14 suçlu gözaltında
Yayınlanma:

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Departmanı Müdür Yardımcısı İrakli Dondoladze, son 24 saat içinde Gürcistan genelinde gerçekleştirilen operasyonla, Türkiye tarafından aranan 12 kişinin yakalandığını açıkladı. Dondoladze, şahısların 8’inin uluslararası arama başlatılmadan önce Gürcistan’a giriş yaptığını, 4’ünün ise yasa dışı yollarla ülkeye geldiğini belirtti.

Gözaltına alınan kişilerin “kasten adam öldürme”, “kasten adam öldürme girişimi”, “soygun”, “sağlığa kasten ağır zarar verme”, “organize suç örgütü kurma ve üyelik”, “gasp”, “hırsızlık”, “ruhsatsız silah bulundurma”, “uyuşturucu suçları”, “belge sahteciliği” ve “yatırım dolandırıcılığı” gibi suçlardan arandığı ifade edildi. Türkiye’ye iade işlemleri için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu:

"Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan polisiyle birlikte yürüttüğümüz ortak operasyonla yakaladık. Ülkemizin aradığı 14 şahıs tek tek Gürcistan’da tespit edilip gözaltına alındı. İade işlemleri başlatıldı. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."

Yerlikaya, gözaltına alınan şahısların suç ve isimlerini detaylı şekilde açıkladı ve operasyonun Türkiye-Gürcistan uzun süreli iş birliği tecrübesinin somut bir örneği olduğunu vurguladı.

Sürücüler dikkat! Bu yollar bugün kapalı olacak (14 Ağustos 2025)Sürücüler dikkat! Bu yollar bugün kapalı olacak (14 Ağustos 2025)Yurt
operasyon Gürcistan
Günün Manşetleri
Hangi belediyeler AK Parti’ye katılıyor?
2025 CHP Kurultay takvimi açıklandı
Türkiye ve Gürcistan’dan ortak operasyon
General ve Amiral atamaları açıklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
Perseid meteor yağmuru büyüledi
Rezan Epözdemir’den dudak uçuklatan rüşvet iddiasına yanıt
Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı
Yüzlerce kişi gözaltında: “Merdiven altı” silah atölyesi çıktı!
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Perseid meteor yağmuru büyüledi Perseid meteor yağmuru büyüledi
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
Alevler mahalleleri boşalttı! Alevler mahalleleri boşalttı!
Motorine indirim geldi: 14 Ağustos şehir şehir güncel fiyatlar Motorine indirim geldi: 14 Ağustos şehir şehir güncel fiyatlar