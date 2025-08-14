Türkiye ve Gürcistan’dan ortak operasyon: 14 suçlu gözaltında

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Departmanı Müdür Yardımcısı İrakli Dondoladze, son 24 saat içinde Gürcistan genelinde gerçekleştirilen operasyonla, Türkiye tarafından aranan 12 kişinin yakalandığını açıkladı. Dondoladze, şahısların 8’inin uluslararası arama başlatılmadan önce Gürcistan’a giriş yaptığını, 4’ünün ise yasa dışı yollarla ülkeye geldiğini belirtti.

Gözaltına alınan kişilerin “kasten adam öldürme”, “kasten adam öldürme girişimi”, “soygun”, “sağlığa kasten ağır zarar verme”, “organize suç örgütü kurma ve üyelik”, “gasp”, “hırsızlık”, “ruhsatsız silah bulundurma”, “uyuşturucu suçları”, “belge sahteciliği” ve “yatırım dolandırıcılığı” gibi suçlardan arandığı ifade edildi. Türkiye’ye iade işlemleri için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu:

"Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan polisiyle birlikte yürüttüğümüz ortak operasyonla yakaladık. Ülkemizin aradığı 14 şahıs tek tek Gürcistan’da tespit edilip gözaltına alındı. İade işlemleri başlatıldı. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."

Yerlikaya, gözaltına alınan şahısların suç ve isimlerini detaylı şekilde açıkladı ve operasyonun Türkiye-Gürcistan uzun süreli iş birliği tecrübesinin somut bir örneği olduğunu vurguladı.