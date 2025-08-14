Sürücüler dikkat! Bu yollar bugün kapalı olacak (14 Ağustos 2025)

Rapora göre bazı güzergâhlarda yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ederken, bazı yollar tamamen trafiğe kapatıldı. İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar:

🚧 Gebze–Orhangazi–İzmir Otoyolu: Balıkesir Batı Kavşağı–Savaştepe Kavşağı 19-27. kilometreleri arasında 11-15 Ağustos 2025’te derz bakım-onarım çalışmaları yapılacak. Önce İzmir, ardından İstanbul yönünde bant aktarma yöntemi uygulanacak. Trafik, karşı yönden iki yönlü sağlanacak.

🚦 TAG Otoyolu (Adana Doğu Kavşağı–Misis Kavşağı): 3-7. kilometreler arası 13 Ağustos 2025’ten itibaren üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Osmaniye–Adana yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

🏗️ Alanya–Gazipaşa Yolu: 65. kilometrede (Kargıcak Mahallesi) 4 Ağustos 2025’te başlayan yaya üst geçidi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

🛠️ Tekirdağ–Silivri Yolu: 0-5. kilometreler arasında 9 Ağustos 2025’te başlayan üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor.

🛤️ Ilgaz–Korgun–Çankırı Yolu: 26-41. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Sürücüler dikkatli olmalı.

⚠️ Söke–Kuşadası Yolu: 19. kilometrede (Yaylaköy Mevkii) yol çökmesi nedeniyle ulaşım karşı şeritten çift yönlü sağlanıyor.

🏗️ Sivas–Ulaş Yolu: 4. kilometrede üst geçit yapım çalışmaları devam ediyor.

↔️ Sinop–Samsun Yolu: 54-61. kilometreler arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Samsun yönünde tek şeritten çift yönlü sağlanıyor.

⛏️ Kars–Digor–Iğdır Yolu: 0-1. kilometrelerde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle dikkatli olunmalı.

🚶 Ardeşen–Fındıklı–Arhavi Yolu: 23-24. kilometrelerde yaya üst geçidi bakım-onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.