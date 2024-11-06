Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi! Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, İstanbul'da başladı

Türkiye ile Yunanistan heyetleri, İstanbul'da, Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi! Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, İstanbul'da başladı
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Türkiye ile Yunanistan heyetleri, "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi! Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, İstanbul'da başladı - Resim : 1

Toplantıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklamasında, "Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Yunanistan Savunma Bakanlığından bir heyet, 5-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi'nde başladı." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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