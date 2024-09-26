Türkiye'de beyin göçü oranı ne kadar oldu? İşte yükseköğretim mezunlarının en çok tercih ettiği ülke

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2 olurken, mezunlar en çok ABD'ye gitmeyi tercih etti. İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye'de beyin göçü oranı ne kadar oldu? İşte yükseköğretim mezunlarının en çok tercih ettiği ülke
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015'te yüzde 1,6 iken, 2023'te yüzde 2 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 1,6, erkeklerde ise yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanı, yüzde 6,8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri oldu. Bu alanı, yüzde 4,4 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 2,6 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik takip etti.

Türkiye'de beyin göçü oranı ne kadar oldu? İşte yükseköğretim mezunlarının en çok tercih ettiği ülke - Resim : 1

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde ise en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programı yüzde 17,9 ile moleküler biyoloji ve genetik olarak kayıtlara geçti. Bu bölümü, yüzde 10,2 ile biyomühendislik, yüzde 9,8 ile işletme mühendisliği, yüzde 9,1 ile elektronik mühendisliği, yüzde 8,9 ile matematik mühendisliği ve yüzde 8,4 ile bilgisayar mühendisliği izledi.

MEZUNLAR EN ÇOK HANGİ ÜLKEYİ TERCİH EDİYOR?

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 21,4 ile ABD oldu. ABD'yi, yüzde 17,5 ile Almanya, yüzde 11,2 ile Birleşik Krallık, yüzde 6,9 ile Hollanda ve yüzde 4,9 ile Kanada takip etti.

ABD ve Kanada'ya göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı işletme olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olanlar tercih etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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