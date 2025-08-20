“Türkiye’de işsizlik yok, iş beğenmemezlik var” sözleriyle gündem olmuştu… Ünlü tatlıcı konkordato başvurusu yaptı

Türkiye’nin köklü tatlı markalarından Hacıbaba, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin sahibi Yılmaz Elaldı, yıllar önce söylediği “Türkiye’de işsizlik yok, iş beğenmemezlik var” sözleriyle gündem olmuştu.

Diyarbakır merkezli Hacıbaba, 40 yılı aşkın süredir baklava ve tatlı sektöründe faaliyet gösteriyor. Yıllar boyunca hem Diyarbakır’da hem de Türkiye’nin farklı illerinde şubeler açarak büyüyen marka, ekonomik dar boğazdan çıkamayınca hukuki yollara başvurmak zorunda kaldı.

Halk TV’ye göre, Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için geçici mühlet kararı verdi ve konkordato komiseri atadı. Bu kararla birlikte Hacıbaba’ya borçlarını yeniden yapılandırması için belirli bir süre tanındı.

“İŞSİZLİK YOK, İŞ BEĞENMEMEZLİK VAR” SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Şirketin sahibi Yılmaz Elaldı, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çekmişti. 2022’de verdiği bir röportajda Türkiye’de işsizliğin olmadığını savunarak, “İşsizlik yok, iş beğenmemezlik var” ifadelerini kullanmıştı. Elaldı ayrıca, insanların tembelliğe alıştığını söylemiş ve yüksek enflasyonu da “küresel bir sorun” olarak nitelendirmişti.

Konkordato kararı, sadece Diyarbakır’da değil Türkiye genelinde tanınan Hacıbaba markasının geleceğini belirsiz hale getirdi.

