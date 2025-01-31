Türkiye'de sendikalaşma neden artmıyor? İşçi hakları için kritik uyarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 Ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki sendikalaşma oranlarını açıkladı. Verilere göre, 17 milyona yakın işçiden sadece yüzde 15’i sendika üyesi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Türkiye'de sendikalaşma neden artmıyor? İşçi hakları için kritik uyarı
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Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, sendikalaşma oranlarının artmadığını ve işçilerin sendikal örgütlenme konusunda ciddi engellerle karşılaştığını belirtti.

🔹 Her altı ayda bir açıklanan verilere göre sendikalaşma oranı yüzde 14 ile 15 arasında değişirken, bu dönem 100 binin üzerinde bir düşüş yaşandı.

Akyüz, sendika üyesi olmanın anayasal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış bir hak olmasına rağmen, işçilerin sendikalaşma sürecinde işveren baskısıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

“Kanunlarda sendikaya üye olmak serbest ama fiili olarak böyle bir özgürlük yok. İşverenin baskısı, işten çıkarma tehditleri nedeniyle birçok işçi sendikaya üye olamıyor” dedi.

Ayrıca, sendika ile işveren arasındaki hukuki süreçlerin uzun sürmesinin de örgütlenmeyi olumsuz etkilediğini belirten Akyüz, “5-6 ayda bitmesi gereken mahkemeler, üst mahkemelerin devreye girmesiyle en az 2,5 yıl sürüyor. Bu süre zarfında işverenin baskıları nedeniyle işçiler sendikadan istifa etmek zorunda kalıyor” diye konuştu.

Akyüz, çalışanların yaşam standartlarının giderek düştüğüne dikkat çekerek, sendikalaşmanın yalnızca işçilerin haklarını korumakla kalmayıp, Türkiye’nin milli servetine de katkı sağlayacağını vurguladı.

“Sanayide, ekonomide gelişiyoruz ama çalışanlarımızın alım gücü düşüyor. İnsanlar artık sadece geçinmeye çalışıyor, sosyal yaşamları kısıtlanıyor. Aileleriyle dışarıda bir öğün yemek yiyemez hale geldiler” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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