Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı: Tüm trafik durduruldu!

Türkiye, İsrail bağlantılı deniz taşımacılığına kapsamlı kısıtlamalar getirdi. Yasağın detayları netleşirken, limanlardaki tüm İsrail ilişkili faaliyetler durduruluyor.

Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı: Tüm trafik durduruldu!
Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişini ve Türkiye bayraklı gemilerin İsrail’e gitmesini yasakladı. Alınan karar, deniz taşımacılığı sektöründe büyük yankı uyandırdı. Yasak, sadece gemi giriş çıkışlarını değil, yük transferlerini de kapsıyor.

KONTEYNER AKTARMALARINA DAHİ İZİN YOK

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kısıtlama kapsamında İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyecek. Bu durum, Türkiye limanlarını aktarma merkezi olarak kullanan birçok taşımacılık firmasını da doğrudan etkileyecek. Yasak kapsamında yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor.

