Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekillerinin TBMM’deki makamlarına mektup ve “İBB Kumpas Davası” başlıklı kitapçık gönderdi. İmamoğlu, mektubunda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarına destek istedi ve birlik çağrısı yaptı.

İmamoğlu’ndan CHP milletvekillerine mektup: Destek istedi
Milletvekillerine hitaben yazdığı mektupta, mücadelelerinde kendisine destek verenlere teşekkür eden İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Omuz omuza verdiğimiz mücadelenin en güçlü neferleri sizlersiniz. Ülkemiz için zor zamanlarda umudu diri tuttuğunuz için minnettarım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasi, adalet ve hukukla taçlandırmak için dayanışmamız hayati öneme sahip.”

İmamoğlu, milletvekillerinden Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya paylaşımlarını desteklemelerini, vizyonlarını yaygınlaştırmalarını ve halkla buluşturmalarını istedi.

"BİZİ DURDURAMAZLAR"

Mektubunda siyasi baskılara da dikkat çeken İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bizi usulsüz soruşturmalarla, tutuklamalarla, iftiralarla durdurmaya çalışanlara karşı en güçlü cevabımız birliğimiz ve kararlılığımız olacaktır.”

İmamoğlu’nun gönderdiği 35 sayfalık “İBB Kumpas Davası” kitapçığında ise 19 Mart operasyonuna giden süreç detaylı şekilde ele alındı. Kitapçıkta, İmamoğlu’nun 2019’da İBB Başkanlığı’nı kazanmasından itibaren hakkında açılan soruşturmalar ve davalar kronolojik olarak yer aldı.

2014-2018 yıllarında İBB başkanları hakkında yalnızca 1 inceleme izni verildiği,
2019-2025 döneminde ise İmamoğlu hakkında 40 ön inceleme, 6 inceleme ve toplam 1389 dosya açıldığı aktarıldı.

Kitapçığın sonuç bölümünde, yürütülen soruşturmaların bir “yolsuzluk operasyonu değil, demokratik haklara ve seçilmiş iradeye karşı sistematik bir baskı” olduğu savunuldu.

