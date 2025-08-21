Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye geçmeden önce Özgür Özel ile ne konuştu? Özel anlattı

Özel’in açıklamaları, Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçiş sürecine dair merak edilen detayları gün yüzüne çıkardı.

Özel, son görüşmeyi şöyle anlattı:

“Bizim partimizde kadınlar cesurdur ama mazbatasını yemekhanede alanlar, cesaret gösteremedi” ifadelerini kullanan Özel, parti kurmaylarına Çerçioğlu’nun tedirgin bir şekilde yanına geldiğini ve sesi titreyerek endişelerini paylaştığını söyledi. Özel, Çerçioğlu’nun iktidar partisinde kendisiyle uğraşanlar ve tutuklanmasını isteyenler olduğunu, hakkında 12-13 dosya ile suç duyurusunda bulunulabileceğini belirttiğini aktardı.

Özel, “Veremeyeceğin bir hesap var mı, niye bu kadar endişelisin?” diye sordu. Çerçioğlu ise, “Normalde yok ama bunlara güven olur mu?” yanıtını verdi. Özel, kendisine “İftira atabilirler, sen dik dur, biz arkandayız” dediğini ve Çerçioğlu’nun teşekkür ederek ayrıldığını ekledi.

Özlem Çerçioğlu, 2024 yerel seçimlerinin ardından Aydın Adliyesi yemekhanesinde başkanlık mazbatasını almıştı. AK Parti’ye geçişi, CHP’de şok etkisi yaratırken, parti içinde “İlk seçimde rövanş alınacak” yorumları yapılıyor. İddiaya göre, AK Parti Çerçioğlu’nu bir sonraki seçimde Aydın yerine İzmir’den aday göstermeyi planlıyor.

2024 yerel seçiminde ise Özel, Çerçioğlu yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı tercih etmişti.