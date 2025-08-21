O ilimizde baraj kurudu: Doluluk oranı sıfıra indi!

Elazığ’ın içme suyunun karşılandığı Hamzabey Barajı’nda doluluk oranı sıfıra indi. Barajın tamamen kuruması, bölgede su sıkıntısı endişelerini artırdı.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye genelinde baraj doluluk oranlarında da düşüş dikkat çekiyor. 12 Ağustos 2025 itibarıyla barajların aktif doluluk oranı yüzde 42,2 seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre 10,7 puanlık düşüş yaşanırken, bu durumun en önemli nedeni yağışların ortalamanın altında kalması oldu.

Konuya ilişkin Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Elazığ’a su sağlayan Hamzabey Barajı’nda doluluk oranı %0’a indi. Baraj tamamen kurudu. Barajlarımız teker teker kuruyor, büyük sıkıntıdayız...”

Uzmanlar, kuraklığın etkilerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha belirgin hale geldiğini belirtiyor.

Elazığ baraj doluluk oranı
