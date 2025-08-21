Valilikten flaş karar: Sesli yardım stantları İstanbul’da kaldırılacak mı?

Valilik, güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle metro giriş-çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durakları ve istasyonları ile cadde, sokak, pazar ve meydanlarda stant kurulmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, yaya geçişi ve trafik akışının engellenmesinin yanı sıra kamu güvenliğinin riske girmesinin, bu kararın temel gerekçeleri arasında olduğu belirtildi.

Valilik, bu alanlarda stant kuran kişiler için kesin uyarıda bulunarak, “İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek bölgelerde kurulan stantlar kaldırılacak ve yeniden kurulmalarına izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.