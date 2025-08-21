Valilikten flaş karar: Sesli yardım stantları İstanbul’da kaldırılacak mı?

İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları için kurulan sesli bağış stantlarının bazı alanlarda kaldırılacağını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Valilikten flaş karar: Sesli yardım stantları İstanbul’da kaldırılacak mı?
Yayınlanma: Güncellenme:

Valilik, güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle metro giriş-çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durakları ve istasyonları ile cadde, sokak, pazar ve meydanlarda stant kurulmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, yaya geçişi ve trafik akışının engellenmesinin yanı sıra kamu güvenliğinin riske girmesinin, bu kararın temel gerekçeleri arasında olduğu belirtildi.

Valilik, bu alanlarda stant kuran kişiler için kesin uyarıda bulunarak, “İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek bölgelerde kurulan stantlar kaldırılacak ve yeniden kurulmalarına izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

O ilimizde baraj kurudu: Doluluk oranı sıfıra indi!O ilimizde baraj kurudu: Doluluk oranı sıfıra indi!Yurt
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı: İşte ayrıntılar!Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı: İşte ayrıntılar!Gündem
istanbul valiliğinden açıklama
Günün Manşetleri
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı
Tokat'ta deprem! Tokat'ta deprem!