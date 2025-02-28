Türkiye’den kaçamadılar! Kırmızı bültenle aranan iki suçlu iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Sinan Memi’nin Polonya’dan, uyuşturucu baronu Atakan Avcı’nın ise Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. İki suçlu, adli makamlara teslim edildi.

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Türkiye’den kaçamadılar! Kırmızı bültenle aranan iki suçlu iade edildi
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Suç dosyaları kabarık olan iki firari, uluslararası iş birliğiyle yakalandı. Sinan Memi hakkında 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri bulunuyor. Üç yıldır ulusal, bir yıldır uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranıyordu. Atakan Avcı ise uyuşturucu ticareti nedeniyle 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve bir yıldır uluslararası seviyede aranıyordu.

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu Memi Polonya'dan teslim alındı, Avcı ise Bulgaristan'dan Türkiye’ye iade edildi.

Özel Harekât ekiplerinin de yer aldığı operasyonla iki suçlu Ankara'ya getirilirken, Bakan Yerlikaya suç örgütü üyelerinin hangi ülkeye kaçarsa kaçsın yakalanacağını vurgulayarak, “Bizden kaçamayacaklar!” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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