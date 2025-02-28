Muğla’nın iki belediye başkanı hayatlarını birleştiriyor

Daha önce Bodrum Belediye Başkanı olarak görev yapan ve ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen asker emeklisi Ahmet Aras, siyasi kariyerinin yanı sıra özel hayatında da önemli bir adım atıyor. Muğla’nın ilk kadın ilçe belediye başkanı olarak Menteşe Belediye Başkanı seçilen Gonca Köksal ile hayatlarını birleştirme kararı alan Aras’ın düğün tarihi henüz netleşmedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nisan ayında düzenlenecek düğün töreninin detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.