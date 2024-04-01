Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçildi! Zeynep Çelik kimdir?

Çanakkale'de Yenice'ye bağlı Kalkım beldesinde Zeynep Çelik 22 yaşında belediye başkanı seçildi. Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olan Zeynep Çelik kimdir?

Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçildi! Zeynep Çelik kimdir?
Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçildi! Zeynep Çelik kimdir?
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Çanakkale/Yenice'ye bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olarak seçimi resmi olmayan verilere göre kazanmış bulunmakta.

Yenice'nin önde gelen iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik bağımsız aday olarak girdiği 2024 yerel seçimlerinde galibiyet elde etti. Türkiye'nin en genç belediye başkanı unvanını kazandı.

Zeynep Çelik, 2029'a kadar Yenice/Kalkım beldesinde görevde olacak. Zeynep Çelik 85 oy farkıyla Kalkım'a değişimi yaşattı ve diğer adayları yarıştan eledi. 

Açıklamada bulunan Zeynep Çelik "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin." ifadeleriyle minnettarlığını ve sevincini Kalkım sakinleriyle paylaştı.

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