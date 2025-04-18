Türkiye'nin Fikir Dergileri Sempozyumu Ankara'da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye'nin Fikir Dergileri Sempozyumu Ankara'da yapıldı. Sempozyumda Türkiye'nin fikir hayatını besleyen onlarca dergi temsil edildi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aydınlık Dergisi'nin fikir hayatına katkısını vurguladı.

Emre Can Emre Can
Türkiye'nin Fikir Dergileri Sempozyumu Ankara'da yapıldı
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Başkentte "Türkiye'nin Fikir Dergileri" sempozyumu düzenlendi. Dergilerin düşün hayatımızın yerinin vurgulandığı sempozymda Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Aydınlık olmasa fikir hayatımızın eksik kalacağını ifade etti. USMER Başkanı Şule Perinçek de sunumunda dergilerin dönemi belgelediğini vurguladı.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Sempozyum, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın açılış konuşması ile başladı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aydınlık Dergisi'nin fikir hayatına katkısını anlattı.

USMER Başkanı Şule Perinçek de Bilim ve Ütopya Dergisi, Teori Dergisi ve Aydınlık Dergisi'nin düşünsel ve örgütsel hayatını anlattı.

Sempozyumun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte etkinliği düzenleyen Kadim Kültür Derneği Başkanı Buhari Aytekin konuşmacılara plaket takdim etti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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