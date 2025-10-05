Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki insansız hava araçları (İHA) ve İHA pilot lisansları ile ilgili son verileri paylaştı.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 2025 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde kayıtlı İHA sayısı 88 bin 138’e, lisanslı pilot sayısı ise 1 milyon 629 bin 631’e ulaştı.

Uraloğlu, bu rakamların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdiğini vurgulayarak, “2025 Eylül ayı sonu itibarıyla İHA sayısı 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 11,86 artışla 88 bin 138’e ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artarak 1 milyon 629 bin 631’e ulaştı” dedi.

SİVİL HAVACILIKTA BÜYÜK GELİŞİM

Bakan Uraloğlu, son yıllarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yürütülen eğitim ve düzenlemelerin, İHA sektöründeki gelişimi hızlandırdığını belirtti.

Yapılan çalışmalarla birlikte hem lisanslı İHA pilotlarının hem de kayıtlı araç sayısının istikrarlı şekilde arttığını ifade eden Uraloğlu, Türkiye’nin bu alanda Avrupa ülkeleri arasında öne çıktığını vurguladı.

Uraloğlu, sivil havacılıkta dijital dönüşüm sürecine dikkat çekerek, İHA sistemlerine özel olarak oluşturulan kayıt sisteminin büyük kolaylık sağladığını söyledi.

“HER YIL 9 BİN YENİ İHA KAYIT EDİLİYOR”

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün “İHA Sistemleri Talimatı” kapsamında oluşturulan özel sistemin, kayıt, izin ve uçuş süreçlerini kolaylaştırdığını hatırlattı.

Uraloğlu, “İHA kayıt sistemine her sene yaklaşık 9 bin yeni İHA’nın kayıt olduğunu” belirterek, bu artışın sektörün dinamizmini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, İHA’ların artık sadece hava fotoğrafçılığı veya hobi amaçlı kullanılmadığını vurguladı.

İHA’ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik kontrolü, güvenlik, kargo taşımacılığı ve sağlık hizmetleri gibi birçok alanda aktif rol üstlendiğini söyledi.

Bakanlık tarafından yürütülen dijitalleşme ve eğitim çalışmalarıyla, Türkiye’nin İHA teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, denetimlerin ve lisans süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.