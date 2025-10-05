Bakan Yumaklı açıkladı: Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında yapılan denetimlerde 2 bin 269 işletmeye ceza uygulandığını, 22 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yumaklı açıkladı: Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere yönelik denetim sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yumaklı, yapılan denetimler sonucunda 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, toplamda 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Açıklamasında denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirten Yumaklı, gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

“125 BİNDEN FAZLA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Bakan Yumaklı, eylül ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlere ilişkin detaylı bilgileri de paylaştı.
Yumaklı’nın açıklamasına göre, 125 binden fazla denetim yapıldı ve bu denetimlerde 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Bakanlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların sofrasına ulaşan her ürünün güvenli şekilde denetlenmeye devam ettiğini belirten Yumaklı, denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken, işletmelere toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi. Uygunsuzluklara asla geçit vermiyor, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermiyoruz.”

MİT’ten büyük operasyon: PTT ve HGS adıyla binlerce vatandaşı dolandırdılarMİT’ten büyük operasyon: PTT ve HGS adıyla binlerce vatandaşı dolandırdılarGündem
Eyüpspor’da Selçuk Şahin dönemi bitti! Yönetim istifayı kabul ettiEyüpspor’da Selçuk Şahin dönemi bitti! Yönetim istifayı kabul ettiSpor
ibrahim yumaklı
Günün Manşetleri
Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor!
Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
PTT ve HGS adıyla binlerce vatandaşı dolandırdılar
6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak
22 yeni sağlığa zararlı gıda listede!
Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan...
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
"Trump'ın Gazze planı tehlikelerle dolu, Amerikan giysili bir proje"
Gazze'nin derinlerinde işgalin süreceğini öne sürdü!
Genel merkez yöneticileri ifadeye çağrılacak
Çok Okunanlar
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
2026 asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret ne kadar olacak?
Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG’ye zam sonrası 5 Ekim güncel fiyat listesi Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG’ye zam sonrası 5 Ekim güncel fiyat listesi
Bankalarda faiz fırtınası! Bankalarda faiz fırtınası!