Bakan Yumaklı açıkladı: Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere yönelik denetim sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yumaklı, yapılan denetimler sonucunda 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, toplamda 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Açıklamasında denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirten Yumaklı, gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

“125 BİNDEN FAZLA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Bakan Yumaklı, eylül ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlere ilişkin detaylı bilgileri de paylaştı.

Yumaklı’nın açıklamasına göre, 125 binden fazla denetim yapıldı ve bu denetimlerde 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Bakanlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların sofrasına ulaşan her ürünün güvenli şekilde denetlenmeye devam ettiğini belirten Yumaklı, denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken, işletmelere toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi. Uygunsuzluklara asla geçit vermiyor, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermiyoruz.”