Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte ayrıntılar...

2023 yılı itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiydi. Ancak 2024 yılı itibarıyla bu sayı, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944’e yükseldi. Bu artış, Türkiye’nin nüfusunun hızla büyümeye devam ettiğini gösteriyor.

Yıllık nüfus artış hızı ise 2023'te binde 1,1 iken, 2024'te binde 3,4'e yükseldi. Bu artış, Türkiye'deki demografik büyümeyi hızlandıran etmenlerin başında yer alıyor.

CİNSİYET DAĞILIMI NEREDEYSE EŞİT

Türkiye’nin 2024’teki nüfusunun cinsiyet dağılımı da dikkat çekici. Erkek nüfus, 42 milyon 853 bin 110 kişi ile nüfusun yüzde 50,02’sini, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 kişi ile yüzde 49,98'ini oluşturuyor. Bu oran, Türkiye’de erkek ve kadın nüfusu arasında neredeyse eşit bir denge olduğunu ortaya koyuyor.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE ARTIŞ, KIRSALDA AZALMA VAR

Bir diğer önemli veriyse, Türkiye’deki yerleşim yerlerinin dağılımında yaşanan değişiklik. 2023'te yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2024'te yüzde 93,4’e yükseldi. Kırsal alandaki yerleşim, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,6'ya geriledi. Bu, Türkiye’deki şehirleşme oranının arttığını ve kırsal nüfusun daha da azalmakta olduğunu gösteriyor.

YABANCI NÜFUS SAYISI AZALDI

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 2024'te, bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişiye düştü. Yabancı nüfusun cinsiyet dağılımında ise erkekler yüzde 48,3 ile, kadınlar ise yüzde 51,7 ile daha fazla yer aldı.

Bu düşüş, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'yi terk etmeleri ve yerleşik yabancı nüfus sayısındaki değişimler nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Yabancı nüfusun kapsamı, Türkiye'de geçerli ikamet ve çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi olanlar ve mavi kart hamilleriyle sınırlı tutulmuşken, kısa süreli vizeye sahip kişiler ile geçici koruma statüsündeki Suriyeliler bu hesaplamaya dahil edilmedi.