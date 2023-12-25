TÜRKSAT İçin Son Gün Cuma! Hedef 2 Milyon TL

"Çözüme Ortak Ol" kampanyasına ortaklık büyüyor. Ulusal Kanal'ın 29 Aralık Cuma günü TÜRKSAT’A 2 milyon lira ödeme yapması şart.

Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, bu ödeme için yurttaşlara çağrı yaptı.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Ulusal Kanal'ın gücünün millete dayandığını söyledi.

Sizde çözüme ortak olmak için 0212 245 81 81-0534 646 09 19- 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.