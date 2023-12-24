Ulusal Kanal 23 Yaşında! Ulusal'a Gönül Verenler Çözüme Ortak Ol Yemeği'nde Buluştu

Ulusal’a gönül verenler, Çözüme Ortak Ol Yemeği'nde buluştu. Umudun ve çözümün sesi Ulusal Kanal 23. yaşını sevenleriyle kutladı.

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Türkiye'nin milli devrimci kanalı Ulusal Kanal, 23 yaşında! 100 yıllık çınarın gölgesinde filizlenen Ulusal Kanal, 23 yıllık yayın hayatında mücadelenin sesi oldu...

Ulusal Kanal, 23. yaşını izleyenleri, gönüllüleri ve Türk milletiyle birlikte, "Çözüme Ortak Ol Yemeği"nde kutladı.

Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, Ulusal Kanal ve Aydınlık'ın yeni yılda da tüm zorluklara karşı vatanseverler, üreticiler, işçiler ve emekçilerle omuz omuza mücadele etme kararlılığı yineledi.

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