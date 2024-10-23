TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehitler ve yaralılar var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda şehit ve yaralıların olduğunu belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattığını açıklarken Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini aktardı. Öte yandan RTÜK Başkanı Şahin ise yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç ise "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi.