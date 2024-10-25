TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere kabul edildi. Tezkerede, "23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir." denildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere kabul edildi
Yayınlanma:

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili tezkere kabul edildi.

Tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir. Bu saldırının esas amacı, milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür.

Saldırı sonrasında milletimizin gösterdiği metanet ve birlik duygusu, tarihten gelen millet olma bilincimizin simgelediği çelikten irade her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçtedir. Burada milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ortak duruşumuzu ilan eden bu tezkerenin kabulünü ve bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

Güvenlik toplantısından kararlılık mesajı çıktı! "Teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandıGüvenlik toplantısından kararlılık mesajı çıktı! "Teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

tezkere tbmm tusaş terör saldırısı
Günün Manşetleri
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Beşiktaş'tan Fransa'da kritik galibiyet
Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Güvenlik toplantısından kararlılık mesajı çıktı
RAMS Başakşehir, Celje'ye 5-1 yenildi
İsrail'den çocuk yoğun bakım ünitesine saldırı
TUSAŞ'tan kararlılık mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Toplantısı'na başladı
Çok Okunanlar
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere kabul edildi TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere kabul edildi
Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş'tan Fransa'da kritik galibiyet Beşiktaş'tan Fransa'da kritik galibiyet