Tutuklanan Ahmet Özer'in soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı! Telefon görüşmeleri, hesabındaki yüklü para transferleri...

Konuşma dökümleri, hesabında yüklü para transferleri ve HTS kayıtları... Bunlar, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in soruşturma dosyasında yer aldı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında soruşturma devam ediyor.

Delillerin arasında 2023 yılında Ahmet adlı bir şahıs ve kardeşleri "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezaevinde olan Mehmet Kaya ile yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı. Özer’e bu görüşme soruldu. Şahısları ve görüşme içeriğinde adı geçen kişileri hatırlamadığını savundu.

15 Aralık 2023’te yanındaki şahıslar ile Van’da PKK bağlantılı MEBYA-DER’e giriş yaptığının tespit edildiği belirtildi. Özer’e bu ziyaretin amacı soruldu. Ziyareti hatırlamadığını, derneği bilmediğini öne sürdü. İddiaları da reddetti.

Özellikle 2021 ve 2023 yılında hesabına gelen yüklü miktardaki paralaron dekontları da soruşturma dosyasına girdi.

2021’de hesabında 3.7 milyon dolar para giriş ve çıkışının tespit edildiği belirtildi. Özer, hayatı boyunca böyle bir parası olmadığını söyledi. 2023’te de hesabında 55 milyon lira para girişi ve 49 milyon lira para çıkışı olduğunun belirtilmesi üzerine "söz konusu olamaz" savunmasını yaptı.

29 Mart 2024’te hesabına 40 bin dolar gönderen Muhammet Sertaç Özçoban’la ilgili soru yöneltildi. Özer "31 Mart seçimlerinde benimle beraber çalışan kişidir. Bu paranın hesabıma geldiğini hatırlamıyorum. Gelmiş olsa bile seçim çalışmalarına gelen bir bağış olabilir" dedi.