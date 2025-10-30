Tutuklu başkan Muhittin Böcek'ten 'etkin pişmanlık' iddialarına cezaevinden yalanlama!

Sağlık sorunları nedeniyle "itirafçı" olacağı ve cezaevinden çıkmak için savcılığa başvurduğu iddia edilen tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada "Böyle bir müracaatım olmadı" dedi.

İddialara göre Muhittin Böcek’in, cezaevinde bulunduğu sırada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na değerlendirilmesi talebiyle bir etkin pişmanlık başvurusu yaptığı ve bu kapsamda kapsamlı bir ifade vermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Böcek’in bu hamlesinin arkasında, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle artık cezaevinde kalmak istememesinin yattığı da ileri sürüldü.

AVUKATLARI ARACILIĞIYLA YALANLANDI

Bu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Muhittin Böcek, avukatları vasıtasıyla söz konusu söylentiyi yalanladı.

Cezaevinde kaleme aldığı bir notu paylaşılan Muhittin Böcek, medyada çıkan haberler üzerine bu açıklamayı yaptığını belirtti. Başkan Böcek, günde 15 farklı ilaç kullandığına da dikkat çekti.

Bugüne kadar dört kez hastaneye gittiğini ve yine sevk edilmesi gerektiğini ifade eden Muhittin Böcek, "Asılsız haberler beni üzmüştür" dedi.

muhittin böcek antalya
