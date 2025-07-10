Tutuklu başkan yoğun bakımda! Mehmet Murat Çalık yeniden anjiyo olacak

Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde fenalaştıktan sonra yoğun bakıma alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tutuklu başkan yoğun bakımda! Mehmet Murat Çalık yeniden anjiyo olacak
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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve halen tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle acil olarak hastaneye sevk edilen Çalık, yapılan tetkiklerin ardından koroner yoğun bakıma alındı.

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Mehmet Murat Çalık, bugün cezaevinde yaşadığı sıkıntıların ardından acil durum gerekçesiyle önce Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapıldı. Yarın anjiyo işlemi planlanıyor. Kesin kararı sabah doktorların kararıyla belirlenecek." ifadelerini kullandı. 

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