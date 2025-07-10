Ucuz daire ilanıyla kandırıyorlar: ‘Kaparonuz yandı’ oyunu hızla yayılıyor

İNTERNETTEN KAPARO TUZAĞINA DİKKAT

İnternet üzerinden dolandırıcılık vakaları artış gösterirken, son dönemde ucuz daire ve iş yeri ilanlarıyla kaparo tuzağı öne çıkıyor. Dolandırıcılar, "Sahibi paraya sıkıştı, acil satılık" gibi başlıklarla yayımladıkları ilanlarla, ilgilenen kişileri kandırarak ön ödeme alıyor ve ortadan kayboluyor.

DOSYALAR DOLANDIRICILIKTAN ÇIKIYOR, HUKUK DAVASINA DÖNÜŞÜYOR

Avukat Asiye Tuğçe Çakır, bu tür vakalarda dolandırıcıların kendilerini hukuki alacak meselesi gibi gösterdiğini belirtti. "Savcılıklar KYOK kararı vererek, dosyaları dolandırıcılık değil, hukuk davası olarak değerlendiriyor" diyen Çakır, dolandırıcıların "Biz size kaparo yönetimiyle çalıştığımızı söyledik" gibi ifadelerle yasal boşluklara sığındığını aktardı.

“EVİ GÖRMEDEN KAPARO ÖDEMEYİN” UYARISI

"Kaparoyu evi ya da iş yerini görmeden kesinlikle vermeyin" uyarısında bulunan Çakır, vatandaşların sözleşme yapmadan önce tapu, iskan ve adres uyumu gibi tüm belgeleri kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

SÖZLEŞME YETMEZ, MAL VARLIĞINA DA BAKIN

Ayrıca alım-satım yapılacak kişinin maddi durumu, üzerine kayıtlı mal varlığı gibi bilgiler de önem taşıyor. Çünkü mahkeme kararıyla alacak kazanılsa bile karşı tarafta tahsil edilecek bir değer yoksa mağduriyet büyüyor.

FİYATI DÜŞÜK İLANLAR ÖZELLİKLE ÖNE ÇIKARILIYOR

Dolandırıcılar genellikle tabela sitelerde ilanlarını ön plana çıkartmak için ödeme yapıyor, fiyatları gerçek değerinin çok altına göstererek “acil ihtiyaç” bahanesiyle hızlı işlem yapılmasını sağlıyor. Bu yüzden tüketicilerin ilanda gördükleri yerin gerçekten var olup olmadığını yerinde görerek ve evraklarını bağımsız şekilde inceleyerek işlem yapmaları öneriliyor.