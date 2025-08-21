Ufuk Bayraktar haraç iddiasıyla gözaltına alındı: Serbest mi bırakıldı?

Bir döneme damga vuran “Ezel” dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla hafızalara kazınan Bayraktar’ın, geçtiğimiz ay Beyoğlu’nda yaşanan bir olay nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İddiaya göre oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için bize haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi. Daha sonra aynı mekâna yeniden giden Bayraktar’ın bu kez talep ettiği miktarı 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü.

Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Bayraktar’ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan oyuncu, “yağma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, ünlü oyuncuyu tutuklama talebiyle değerlendirdi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Ufuk Bayraktar’ın restoran sahibiyle yaptığı görüşme kameralara da yansıdı. Görüntülerde oyuncunun mekân sahibiyle yaptığı konuşmalar net bir şekilde yer aldı.