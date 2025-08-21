Ufuk Bayraktar haraç iddiasıyla gözaltına alındı: Serbest mi bırakıldı?

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkeme tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen oyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ufuk Bayraktar haraç iddiasıyla gözaltına alındı: Serbest mi bırakıldı?
Yayınlanma:

Bir döneme damga vuran “Ezel” dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla hafızalara kazınan Bayraktar’ın, geçtiğimiz ay Beyoğlu’nda yaşanan bir olay nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İddiaya göre oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için bize haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi. Daha sonra aynı mekâna yeniden giden Bayraktar’ın bu kez talep ettiği miktarı 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü.

Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Bayraktar’ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan oyuncu, “yağma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, ünlü oyuncuyu tutuklama talebiyle değerlendirdi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Ufuk Bayraktar’ın restoran sahibiyle yaptığı görüşme kameralara da yansıdı. Görüntülerde oyuncunun mekân sahibiyle yaptığı konuşmalar net bir şekilde yer aldı.

İstanbul'da tüyler ürperten cinayet: Villa bahçesine gömülen cesedin sırrı çözüldü!İstanbul'da tüyler ürperten cinayet: Villa bahçesine gömülen cesedin sırrı çözüldü!Yurt
Ufuk Bayraktar gözaltı
Günün Manşetleri
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Zincir marketlere "Cumhur reyonu" geliyor
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı