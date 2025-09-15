Ufuk Özkan yoğun bakımda: İntihar iddiası sonrası abisinden açıklama geldi

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hakkında gün boyu çelişkili iddialar gündeme geldi.

Sabah saatlerinde “intihar girişiminde bulundu” iddiasıyla basına yansıyan haberler, kısa süre sonra oyuncunun intiharı yalanladığı açıklamasıyla farklı bir boyut kazandı.

Ancak akşam saatlerinde Özkan’ın abisi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Umut Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Abim yoğun bakımda. Dualarınıza ve güzel temennilerinize ihtiyacımız var. Aramalara ve mesajlara dönemiyorum.”

Öte yandan Ufuk Özkan’ın resmi sosyal medya hesabından da bir basın açıklaması paylaşıldı. Açıklamada, oyuncunun rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullandığı ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastanede tutulduğu, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve eski eşiyle arasındaki nafaka krizi nedeniyle gündemdeydi.