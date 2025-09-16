Mersin’de dehşet! Psikolojik sorunları olan anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Mersin’de yaşanan olayda küçük bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101110 Sokak’taki 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Revşan D., bunalıma girerek 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.’yi bıçakladı.

Çığlıkları duyan komşuların yardımıyla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, anne Revşan D.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Evde inceleme yapan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.