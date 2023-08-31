UKOME'den servislere yeni düzenleme! Ek hizmete servis şirketi değil veli karar verecek

Servis şirketleri artık ek hizmet diyerek ekstra ücret tarifesi çıkaramayacak.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda öğrenci ve personel servis taşımacılığının düzenlemesi teklifi kabul edildi.

Toplantıda, özellikle özel eğitim kurumlarında, çeşitli mazeretlerle ek hizmetler gerekçe gösterilerek UKOME tarafından belirlenen okul servis taşımacılığı tarifesinin çok üzerinde ücret talep edilmesi görüşüldü.

AZAMİ FİYAT TARİFELİ SERVİS BULUNDURMAK ARTIK ZORUNLU

Buna göre servis hizmeti veren özel okulların özel hizmet veren servislerin yanı sıra UKOME’de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması, veliye sunması zorunlu oldu.

Bu kapsamda, mevcutta kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanların, velilerin talepleri doğrultusunda UKOME standartlarında ve fiyat tarifesinde servis hizmeti vermesi zorunluluğu getirildi.

Ayrıca Veliler İBB'ye ait servis ücreti hesaplama uygulamasına girerek kilometre hesaplaması yapabilir ve ödeyecekleri ücreti de öğrenebilirler. (https://application2.ibb.gov.tr/tulasim/ucrethesaplama.aspx)

E-SCOOTER'DA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Öte yandan 5 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-scooter'lara ilişkin de düzenleme geldi.

Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-scooter hız sınırı saatte 20 km'den saatte 12.5 kilometreye düşürüldü.