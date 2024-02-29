Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Lojistik merkez sayısını 26'ya çıkarmayı hedefliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir’de Kemalpaşa Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti. Açıklamalarda bulunan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, lojistik sektörünün birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosu olduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtanın kesiştiği noktada bulunduğunu ve jeopolitik konumuyla diğer ülkelere göre çok daha avantajlı konumda olduğunu belirtti.

"4 SAATLİK UÇUŞ SÜRESİYLE 67 ÜLKEYE ULAŞABİLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemiz sadece İpek Yolu üzerindeki doğu-batı koridorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da ortasında bulunuyor. 4 saatlik uçuş süresiyle yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşabiliyoruz. Adeta küresel ölçekte bir lojistik merkeziyiz." dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de son 22 yılda ulaştırma altyapısını iyileştirmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak için 250 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.

2053 yılı hedefleri doğrultusunda karayollarındaki yüzde 72’lik yük taşımacılığı payını yüzde 57 düşürmeyi planladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını ise yüzde 22’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

"ÜLKEMİZDEKİ LOJİSTİK MERKEZ SAYISINI 13'TEN 26'YA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu ayrıca 2002 yılından bu yana, “Halkalı İstanbul, Köseköy-Kocaeli, Gelemen-Samsun, Kars, Palandöken-Erzurum, Gökköy- Balıkesir, Hasanbey-Eskişehir, Uşak, Kaklık-Denizli, Kayacık-Konya, Yenice-Mersin, Türkoğlu- Kahramanmaraş ve Andaval Yük Merkezi olmak üzere; 13 lojistik merkezimizi işletmeye açtık.” dedi.

Sivas, Boğazköprü-Kayseri, İyidere-Rize olmak üzere; 3 adet lojistik merkezin yapımına devam edildiğini bildiren Uraloğlu, “Bilecik-Bozüyük, Mardin, Ovaköy, İstanbul (Avrupa Yakası), Çerkezköy, Çandarlı (İzmir) ve Filyos olmak üzere; 7 lojistik merkezinin etüt proje ve planlama çalışmalarını sürdürüyoruz. 2053 yılına kadar ülkemizdeki lojistik merkez sayısını 13’ten 26’ya çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

KEMALPAŞA LOJİSTİK MERKEZİ'NİN 1,3 KİLOMETREKARELİK KISMININ ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nde yapılan çalışmaları aktaran Uraloğlu, ”Genişleme alanları ile birlikte yaklaşık 3 kilometrekarelik alana sahip olan merkezimizin ilk etapta 1,3 kilometrekarelik kısmının altyapı çalışmalarını tamamladık. Kalan kısımları, rezerv ve genişleme alanı olarak tutacağız.” dedi.

"KEMALPAŞA LOJİSTİK MERKEZİ İZMİR'İMİZE ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER KATACAK"

Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin sadece İzmir çevresine değil, İzmir Alsancak, Aliağa Liman bağlantıları ve gelecekte Çandarlı Liman bağlantıları ile Batı Anadolu ve tüm Türkiye’ye hizmet verecek nitelikte olduğunu söyleyen Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

- Kombine taşımacılığı teşvik etmesi, konteyner yükleme ve boşaltma faaliyetlerini iyileştirmesi, Alsancak Liman sahasının konteyner stok sahası olarak kullanımının önüne geçmesi, kent içinde tehlike arz eden konteyner park sahalarını bölgeye taşıması, tır ve kamyon sirkülasyonunu azaltması, demiryolu taşımacılığını arttırması, gümrük ve lojistik hizmetlerinde operasyon hızını ve verimliliğini arttırması, işletme maliyetlerinin düşürmesi gibi nedenlerle Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin İzmir’imize çok büyük bir değer katacağını düşünüyoruz.

L"OKAL KONTEYNER TALEBİ 2040'LI YILLARDAN SONRA İSE 5 MİLYON TEU DÜZEYİNİ AŞACAK"

Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin bulunduğu koridor üzerindeki toplam karayolu taşımasının yılda yaklaşık 25 milyon ton seviyesinde olduğunu söyleyen Uraloğlu,“Koridor dışında olup, Kemalpaşa OSB ile ilişkilendirilebilecek taşımaları da dâhil ettiğimizde karayolu taşımacılığı potansiyeli toplam 35 milyon tondur. Lokal konteyner talebinin ortalama tahminle 2025 yılında 2.3 milyon TEU olarak gerçekleşeceğini, 2040’lı yıllardan sonra ise 5 milyon TEU düzeyinin aşılacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

"KEMALPAŞA LOJİSTİK MERKEZİ BÖLGE TİCARETİ İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK"

Uraloğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi’ne kuş uçuşu yaklaşık 70 kilometrelik mesafede 15’ten fazla sanayi bölgesinin yanı sıra İzmir’e ait limanların tamamının giriyor olmasının; lojistik merkezinin yer seçiminin tutarlılığını açıkça gösterdiğini belirtti.

Uraloğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin bölgeye hizmet veren tüm ulaşım altyapısına da doğrudan bağlı olduğuna dikkati çekerek, “İzmir şehir merkezine otoyol ile 29 kilometre, Adnan Menderes Havalimanına karayoluyla 49 kilometre, Alsancak Limanı’na tren yoluyla 71 kilometre, Menemen’e de demiryoluyla 72 kilometre uzaklıktadır.” dedi.

Uraloğlu Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin, tüm devlet yollarının yanı sıra Ankara, İstanbul, Çanakkale, Antalya otoyolları ve konvansiyonel ve yapımı devam eden YHT demiryolu planlanan lojistik merkezle bağlantı kurulabilir durumda olduğunu da ifade etti.

Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin hâlihazırda iltisak hattı ile Ankara İzmir arasındaki konvansiyonel hatta bağlantısının bulunduğunu belirten Uraloğlu, “Ankara İzmir hızlı tren hattı tamamlandığında Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ndeki bir ürünün Ankara’ya ve İzmir’e daha hızlı ulaşması sağlanmış olacaktır.” dedi.

Lojistik merkezinin sadece İzmir için değil, Manisa, Denizli ve Aydın gibi hinterlandında yer alan şehirlerin ticareti içinde önemli bir merkez olacağını kaydeden Uraloğlu, “Bölgemizde hâlihazırda zaten birçok fabrika, imalat tesisi ve depo var. Bu projemiz İzmir için yeni yatırımlar ve yeni fabrikalar, şirketler kurulmasını sağlayacak ve İzmirliler için yeni istihdam imkânlarını beraberinde getirecektir. Lojistik sektörü de rotayı Kemalpaşa’ya çevirecektir.” şeklinde konuştu.