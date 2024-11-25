Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe sunumunda Avrasya vurgusu

Haberleşmede hedef milli alt yapıya kavuşmak... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haberleşmede dışa bağımlı altyapı dönemini kapatmayı amaçladıklarını bildirdi. Güvenli İnternet Hizmeti kullanıcılarının 46 milyona ulaştığını kaydetti.

Adnan Türkkan Adnan Türkkan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe sunumunda Avrasya vurgusu
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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri yapıldı. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Avrasya lojistiğinin merkezinde yer aldığına dikkat çekti

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Orta Koridor ile Çin’i Avrupa’ya bağlarken, planladığımız Uluslararası Kalkınma Yolu Koridoruyla da küresel rekabet gücümüzü sağlamlaştırıyoruz. Orta Koridor üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Çin’den ülkemize ulaşan yükleri Marmaray ile Avrupa’ya ulaştırıyoruz." dedi.

Çin ve Hindistan’dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesiyle ilgili bilgi veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2.094 km demiryolu bağlantısı için 727 km yeni hat, 1.923 km karayolu koridoru içinse 331 km yeni otoyol yatırımı planladıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile, haberleşme altyapısındaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade etti. Uraloğlu, 11 ildeki 34 lokasyonda 5G şebekesi kurulduğunu ve testlerin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Uraloğlu, Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısının 75 milyona ulaştığını kaydetti. Bütçe sunumunda, ülkemizde internette geçen sürenin günlük 7 saat ile dünya ortalamasının yüzde 8 üzerinde olduğuna diikkat çekti. Bakan, 2011'den beri ücretsiz sunulan çocuk ve aile profilleri ile zararlı içeriklere karşı koruma sağlayan Güvenli İnternet Hizmeti'nin 46 milyona ulaştığını kayda geçirdi.

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