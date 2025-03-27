Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıkmıştı. Binanın Kartalya'daki yangının ardından yapılan denetimde turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak otel müdürü gözaltına alındı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.

YANGININ BAŞLADIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Mangal yapan gruptan bir kişinin közleri boşalttığı noktadan kısa süre sonra alev yükseldiği görüldü.

SÜS BİTKİSİNDEN ÇIKMIŞ

Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.