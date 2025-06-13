Ulusal Kanal’ın İran Temsilcisi Gürkan Demir, gün boyunca İran’dan yaptığı canlı bağlantılarla gelişmeleri aktardı. Saldırı anından itibaren sıcak bilgiler Ulusal Kanal ekranlarından anbean izleyiciye ulaştırıldı. Gürkan Demir, birçok ulusal televizyon kanalına da bağlanarak süreci değerlendirdi.

İranlı gazeteciler ise yalnızca Ulusal Kanal’a konuşarak, yaşananları ve İran kamuoyunun nabzını Türkiye'ye aktardı. İran devletinin açıklamaları, saldırıya verilen yanıtlar ve bölgedeki son durum, ilk ağızdan Ulusal Kanal aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Ulusal Kanal, olağanüstü koşullar altında yürüttüğü yayıncılıkla, anlık haber akışı ve özel bağlantılarıyla öne çıktı. Türk milleti, komşu ülkede yaşananları tarafsız ve doğru biçimde Ulusal Kanal üzerinden takip etti.