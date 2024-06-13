Ulusal Kanal yeniden Digitürk 52. kanalda!

Görev Vakfı öncülüğünde Digiturk için 5 milyon lira toplama hedefli çağrımızı yaptığımız andan itibaren gönüllülerimiz izleyicilerimiz seferber oldu.

Vatanseverlik seferberliği başladı adeta.

Vatanın sesi, emeğin sesi, milli devletin sesi, üreticinin sesi Ulusal Kanalın yaklaşık 3,5 milyon Digitürk haneye daha girmesi için el birliği yaptık.

İlk aşama tamamlandı.

Bir buçuk milyon liralık peşinat ödendi.

Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

Kısa sürede 5 milyon lirayı tamamlamak için göreve devam ediyoruz.

Digitürk yayını gittiğinden bugüne telefonlarımız hiç susmadı. Digiturk yetkilileri de Ulusal Kanalın oradaki onlarca yüzlerce kanaldan herhangi biri olmadığını bir kez daha görmüş oldular. Süreci hızlandırmak ve çözmek için de ellerinden gelenleri yaptılar. Onlara da teşekkür ediyoruz.

En büyük Bayram sevincini Ulusal kanalın fedakar cefakar izleyicileri bizlere yaşattı.

Bayramdan sonra da kalan tutarı hızla tamamlayıp bir daha Digiturk ile böyle bir sorun yaşamamak üzere görevimizi tamamla tamamlayacağız.