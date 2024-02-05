Ulusal Kanal'ın ortaya çıkardığı 'ponzi' sistemi yargıda: Sedat Ocakçı'ya soruşturma açıldı

Ulusal Kanal’ın ortaya çıkardığı saadet zinciri sisteminde yer alan şirket çalışanı 8 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

İzmir'in Seçil Erzan'ı başlığı ile Ulusal Kanal'ın ortaya çıkardığı Ocakçı Holding mağduruiyeti üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı



Çiğli İlçesi Harmandalı bölgesinde yüksek faiz vaadiyle 3 yıldır elden para toplayan Sedat Ocakçı, sisteme para yatıran kişilere Ocak ayında ödeme yapmadı. Ulusal Kanal’ın yaptığı haber sonrası Sedat Ocakçı’nın İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan işyeri kira borcu nedeniyle tahliye edildiğini öğrenen mağdurlar Ocakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.



İzmir’de 25’e yakın mağdur,15 milyona yakın para ödediklerini fakat geri almak için muhatap bulamadıklarını söyledi. Ocakçı’nın şirket çalışanları da nasibini aldı. Onlarında sisteme aktardığı paraları alamadı.



Ocakçı Holding’in, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) ‘yatırım danışmanlığı’ adı altında izni olmadığı öğrenildi. Holding yönetim kurulu başkanı Sedat Ocakçı’yla birlikte şirket çalışını toplamda 8 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu şirketin kurulduğu tarih olan Ocak 2023 yılından bu yana takibe aldığı biliniyor.



