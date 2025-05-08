Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı, dava ertelendi

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla Ümit Özdağ hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sağlık durumu nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmada hazır bulunmayan Özdağ’ın avukatları, müvekkillerinin rahatsızlandığını ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını mahkemeye sundukları dilekçeyle bildirdi. Mahkeme başkanı, avukatların mazeretlerini kabul etti.

Mahkeme, tarafların yokluğunda yaptığı kısa değerlendirme sonrası ara kararını açıkladı. Avukatların sunduğu sağlık mazereti geçerli sayılarak davanın 8 Temmuz tarihine ertelenmesine karar verildi.