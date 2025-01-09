Umuda pedal çevriliyor: Üsküdar'da görme engelliler için farkındalık

Üsküdar Belediyesi, görme engellilerin Braille alfabesiyle yazılmış kabartma kitap okumasını teşvik etmek amacıyla 'Umuda Pedal' etkinliği düzenliyor. Beyaz Baston Haftası'na özel, 12 Ocak'ta gerçekleştirilecek bisiklet sürüşüyle bağış toplanarak, görme engellilerin eğitimine katkı sağlanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Umuda pedal çevriliyor: Üsküdar'da görme engelliler için farkındalık
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Üsküdar Belediyesi, görme engellilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak ve Braille alfabesiyle yazılmış kabartma kitaplara erişimlerini artırmak için anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenliyor. Beyaz Baston Haftası kapsamında TÜRGÖK ve Umuda Pedal Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, 12 Ocak Pazar günü saat 10:00’da Üsküdar İskele Meydanı’ndan başlayacak bisiklet sürüşü ile start alacak.

Bisikletliler, Üsküdar İskele Meydanı ile Harem Meydanı arasında iki tur atarak toplamda 20 kilometrelik bir parkuru tamamlayacak. İstanbul ve İzmir’de aynı anda düzenlenecek olan etkinlik, görme engellilere daha fazla Braille kabartma kitap ulaştırmayı hedefliyor.

TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı), 11 yaşında görme yetisini kaybeden Gültekin Yazgan tarafından kuruldu ve Türkiye genelindeki görme engellilere kabartma kitaplar ulaştırma konusunda büyük bir çaba harcıyor. Etkinlikten elde edilecek bağışlar, TÜRGÖK tarafından kabartma kitap üretimi için kullanılacak. Bu kitaplar, görme engellilerin eğitim hayatına ve kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor.

Bisiklet sürüşüne katılmak isteyenler, etkinlik öncesi kayıt işlemlerini Üsküdar Belediyesi'nin resmi web sitesinden yapabilirler.

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