Üniversite kampüsünde "Şüpheli paket" paniği: Bomba imha ekipleri harekete geçti

Sinop Üniversitesi Kampüsü'nde, giriş kapısına bırakılan şüpheli bir paket, paniğe yol açtı. Bomba imha ekiplerinin kontrolündeki patlamanın ardından ortaya çıkan detaylar ise şaşkına çevirdi. İşte ayrıntılar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Üniversite kampüsünde "Şüpheli paket" paniği: Bomba imha ekipleri harekete geçti
Yayınlanma: Güncellenme:

Sinop Üniversitesi Kampüsü B giriş kapısına bırakılan paket, saat 18:45'te fark edildi. Paketin içeriği ve kim tarafından bırakıldığı bilinmediği için güvenlik alarmı verildi. İhbar üzerine, olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheli paketin bulunduğu bölgeyi güvenli hale getirdi. Çevredeki vatandaşlar dikkatlice uzaklaştırıldı, olay yeri tamamen izole edildi. Kampüste yaşanan bu hareketlilik, kısa sürede büyük bir merak uyandırdı.

Bomba imha ekipleri, şüpheli paketi inceledikten sonra kontrollü bir patlatma gerçekleştirdi. Patlama anı, bölgedeki tüm dikkatleri üzerine toplarken, patlatılan paketin içinden çıkan şey ise herkesi şaşırttı. 

PAKETİN İÇİNDEN GİYSİLER ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı açıklamaya göre, patlatılan paketin içinden yalnızca giysiler çıktı. Olayın ardından, Sinop Üniversitesi yetkilileri ve polis, paketi kim veya kimlerin bıraktığını tespit etmeye yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu!Meteoroloji uyardı: İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sinop bomba
Günün Manşetleri
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’na Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek başladı
Esenler’de İETT otobüsüne havalı tabanca ile saldırı!
Müsavat Dervişoğlu, yeni açılım tartışmalarıyla ilgili konuştu
Bursa'da uçak kazası
Trafik kazalarında 2 bin 713 kişi öldü
Trump'tan Kanada ile ilgili flaş paylaşım
63 gözaltı
Erzurum'da gece şiddetli deprem
PKK/YPG sorunu HTŞ'ye havale edildi
Çin'deki depremde can kaybı artıyor
Çok Okunanlar
İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat
Meteoroloji uyardı: İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu! Meteoroloji uyardı: İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu!
Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
İslam Memiş’ten kritik uyarı: “Yalancı milyoner olmayın!” İslam Memiş’ten kritik uyarı: “Yalancı milyoner olmayın!”
Esenler’de İETT otobüsüne havalı tabanca ile saldırı! Esenler’de İETT otobüsüne havalı tabanca ile saldırı!