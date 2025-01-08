Üniversite kampüsünde "Şüpheli paket" paniği: Bomba imha ekipleri harekete geçti

Sinop Üniversitesi Kampüsü B giriş kapısına bırakılan paket, saat 18:45'te fark edildi. Paketin içeriği ve kim tarafından bırakıldığı bilinmediği için güvenlik alarmı verildi. İhbar üzerine, olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheli paketin bulunduğu bölgeyi güvenli hale getirdi. Çevredeki vatandaşlar dikkatlice uzaklaştırıldı, olay yeri tamamen izole edildi. Kampüste yaşanan bu hareketlilik, kısa sürede büyük bir merak uyandırdı.

Bomba imha ekipleri, şüpheli paketi inceledikten sonra kontrollü bir patlatma gerçekleştirdi. Patlama anı, bölgedeki tüm dikkatleri üzerine toplarken, patlatılan paketin içinden çıkan şey ise herkesi şaşırttı.

PAKETİN İÇİNDEN GİYSİLER ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı açıklamaya göre, patlatılan paketin içinden yalnızca giysiler çıktı. Olayın ardından, Sinop Üniversitesi yetkilileri ve polis, paketi kim veya kimlerin bıraktığını tespit etmeye yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.