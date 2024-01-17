Ünlü ekonomist uyardı! 'Bütçe ciddi sıkıntıda'

Özgür Demirtaş, X sosyal medya plotformu üzerinden bir mesaj paylaşarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu kurumlarına bir mektup gönderdiğini hatırlattı.

Şimşek'in mektubunun son derece doğru bulduğunu belirten Demirtaş, siyasetçileri de tasarruf yapmaya çağırdı.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in Kamuya gönderdiği mektup son derece doğru (geç bile kaldık). Hükümetin ve Siyasetçilerin çok ciddi Tasarruf yapması gerekiyor. Siyasetçilerin ve Kamunun her türlü LÜKS tüketimden kaçınması şart. Bütçe ciddi sıkıntıda."

'ALLAH EMEKLİLERE SABIR VERSİN'

Emeklilere yapılan yüzde 5 ek zammın beklentinin altında kalmasına da değinen Demirtaş, "Allah Emeklilere Sabır Versin… Ülke insanlara zorla Ekonomi ve Finans öğretiyor. Şimdi anladınız mı Faizi gereğinden fazla düşüren Türkiye Ekonomi Modelinin nelere yol açtığını ? Resmen aylarca yalvardım yapmayalım diye…" dedi.

NE OLMUŞTU?

Valiler Toplantısı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf dönemi kapsamında “Ben defterlerimi sonuna kadar kullanıyorum. Bu seviyeye inmemiz lazım. Bu babamızın parası değil, milletin parası. Gösterişten uzak, mütevazı kamu anlayışına mecburuz. Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.