Ünlü isimlerin kabusu oldu! Karavanlarını gözetledi, evlerine yemek sipariş etti

E.G.’nin ilk olarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajeriyle irtibat kurduğu ve kendisini Bengü'nün hayranı olarak tanıttığı iddia ediliyor. E.G., Bengü’den bedava konser bileti talep etmiş ve fotoğraf çektirme isteği reddedilince takıntı haline getirerek şeytani bir plan yapmış. Bu süreçte, Bengü'nün Beykoz’daki ev adresini elde ettiği öne sürülen E.G., farklı telefon hatları alarak yemek siparişi uygulamalarında sahte hesaplar oluşturmuş ve Bengü'nün evine gece saatlerinde çok sayıda yemek siparişi gönderdi. Bengü, bu durumdan rahatsız olup şikayetçi oldu.

E.G. ayrıca, ünlü oyuncu Buçe Kahraman ve müzisyen Melis Fis’e de benzer taleplerle ulaşarak, aynı şekilde onların ev adreslerine yemek siparişleri göndermişti. Buçe Kahraman ve Melis Fis de şikayetçi oldular.

Cemre Baysel ise, 16 Şubat'ta setinde E.G. tarafından gizlice takip edildi. E.G., set görevlilerine "Cemre Baysel'in hayranıyım, fotoğraf çektirmek istiyorum" diyerek içeri girmeye çalıştı, ancak görevliler onu içeri almadı. Kaçak şekilde sete girmeyi başaran E.G., Cemre Baysel'in karavanını gizlice izlerken oyuncu tarafından fark edildi ve şikayetçi oldu.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gelen şikayetler üzerine titiz bir çalışma başlattı ve E.G.’yi yakalamak için IP adresinden iz sürerek, onu Kağıthane’de bir otelde gözaltına aldı. E.G., hakkındaki suçlamaları reddetse de, IP adresi tespit edilerek suçlamalarla bağlantısı doğrulandı. Önceki suç kayıtları olduğu ve "Cinsel Taciz, Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi" gibi suçlardan da kaydı bulunduğu ifade edilen E.G., yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.