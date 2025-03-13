Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, bir süredir mücadele ettiği mide kanseri nedeniyle 51 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, yakın dostu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, bir süredir mücadele ettiği mide kanseri nedeniyle 51 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, yakın dostu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, paylaşımında "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Yer aldığı komedi filmleriyle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973’te Erzincan’da doğdu.

1997-2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle tanındı. Daha sonra Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok popüler dizide rol aldı.

Sinema kariyerine 2003 yapımı Yazı Tura filmiyle adım atan Yurtsever, ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet gibi yapımlarda yer aldı.

2011’de Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü üstlendi. 2012’de başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle büyük beğeni topladı. 2013’te Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014’te başlayan Kardeş Payı dizisinde Hilmi karakteriyle izleyici karşısına çıktı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı.

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