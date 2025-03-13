Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek, hazırlıklı olun!

Macit, "Hafta sonunda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredecek. Ancak salı gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Çarşamba ve perşembe günleri ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini öngörüyoruz." dedi.

Son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda ise çığ tehlikesinin devam ettiğini vurgulayan Macit, doğu kesimlerde sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini ifade etti.

Ankara: Pazar günü sıcaklık 29 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde batı kesimlerde kısa süreli hafif sağanak görülebilir.

İstanbul: Hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor, sıcaklık 24-25 derece civarında seyredecek.

İzmir: Yağışsız geçecek hafta sonunda sıcaklık 26-27 derece olacak.

Macit, haftaya salı gününden itibaren 3 büyükşehirde yağış beklendiğini de sözlerine ekledi.