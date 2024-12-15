Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

Akciğer kanseri tedavisi gören Turgut Karataş Etlik Şehir Hastanesi'nde sabaha karşı vefat etti. Cenazesi yarın defnedilecek.

Sude İnak Sude İnak
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!
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Akciğer kanseriyle mücadele eden ve son olarak entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankaralı Turgut yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Acı haberi ilk olarak Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Şahin "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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