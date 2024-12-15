Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için cenaze töreni düzenlendi

Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi, askeri yetkililer, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende gözyaşları sel olurken, şehidin naaşı dualarla uğurlandı.