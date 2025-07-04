Ünlü şarkıcı Çelik: “Ekran başında durmak yerine sahada olmayı seçtim”

İzmir’in Buca, Ödemiş ve Çeşme ilçelerinde orman yangınlarına müdahaleler devam ederken ünlü sanatçı Çelik Erişçi kayıtsız kalmadı.



Klip yayınını erteleyerek bölgeye giden Çelik, "Ekran başında çaresizce beklemek yerine sahaya gelmeyi tercih ettim" dedi.

Gece saatlerinde yola çıkarak sabahın ilk ışıklarında Ödemiş’e ulaşan Çelik, bölgede yaşanan çaresizlik karşısında duygularını gizleyemedi:

"Hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Birine su mu veririz, hastaneye mi götürürüz? Arazi aracımla elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Bir sürü resmi görevli var ama ben de en azından bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Evde oturmak istemedim."