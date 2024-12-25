Unutulan eşyalar açık artırmada! Toplu taşımada bulunanlara inanamayacaksınız

İstanbul’da İETT’ye bağlı toplu taşıma araçlarında unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyalar, Karaköy’deki İETT Genel Müdürlüğünde düzenlenen açık artırmayla satışa sunuldu. Toplam değeri 604 bin 140 lira olarak belirlenen ve bu fiyata açılan açık artırmadaki 3 bin 921 parça eşya, açık artırma sonunda 705 bin liraya alıcı buldu.

İETT Yolcu İletişim Şefi ve İhale Komisyon Başkanı Remziye Özgür, unutulan eşyaların satış sürecine ilişkin bilgi verdi. Toplu taşımada unutulan eşyalar, bir yıl boyunca sahiplerini bulmak için saklanıyor. Sahiplerine ulaşılamayan eşyalar, Bulunmuş Eşya Yönergesi çerçevesinde açık artırmaya çıkarılıyor. Özellikle elektronik eşyalar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında özel işlemden geçiriliyor. Bu cihazların içindeki bilgiler temizleniyor, çalışır durumda olmayanlar imha ediliyor.

UNUTULANLAR ARASINDA NELER YOK Kİ!

Açık artırmada satışa sunulan eşyalar arasında ütü, dron, skuter, kask, cep telefonu, tost makinesi ve güneş gözlüğü gibi ürünler yer aldı. Ancak her yıl ilginç unutulmuş eşyalar da dikkat çekiyor.

Remziye Özgür, toplu taşımada unutulan eşyalarla ilgili şaşkınlığını dile getirerek; “Kedisini, kuşunu unutan var. Gelinlik unutan var, bu yıl yok ama. Ben en çok kaskı merak ediyorum. Kask nasıl unutulur arabada. Akademisyenler, öğrenciler tezlerini unutuyorlar. İçinde çok önemli bilgiler olan USB'ler unutuluyor. Son model telefonlar, sıfır ev eşyaları, patates unutuluyor. Her şey unutuluyor. Bunlar en az bir yıl saklama süresi dolan eşyalar." ifadelerini kullandı. Özgür, unutulan eşyalarla ilgili gerekli duyuruları yolculara yaptıklarını da sözlerine ekledi.

SATIŞ ÖNCESİ İLAN VERİLİYOR

İETT, açık artırmaya sunulacak eşyalar için bir ay önceden ilan veriyor. Ancak toplu satışta yeterli rekabet oluşmadığı durumlarda grup satışına geçiliyor. Bu yılki açık artırmada tüm eşyalar topluca satıldı.

İhaleyi kazanan Yılmaz Şat, 3 bin 921 parçalık eşyanın yeni sahibi oldu. Şat’ın oğlu Zafer Şat, ihaleye ilişkin şunları söyledi: "Bizim için de sürpriz oluyor bu ürünler. Sonuçta detaylı inceleyemediğimiz için ürünlerin içeriğini bilemiyoruz yani. Bir bakalım artık inşallah güzel olur."

