Üst düzey askeri kararların alındığı Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman? Ne zaman olacağı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura Toplantısı tarihi belli oldu. Toplantıda general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra da ele alınacak. Yüksek Askeri Şura kaç günde bitiyor? Tarihi ne zaman?

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Atamalardan, askeri dosyaların incelemesine kadar birçok gündemin alınacağı Yüksek Askeri Şura'nın 3 Ağustos 2023 tarihinde toplanması bekleniyor. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Bir gün sürmesi beklenen toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacağı da bildirildi.